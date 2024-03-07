Эксперт оценил, кому запрещено перезванивать на незнакомые номера

Никому из россиян в большинстве случаев не рекомендуется перезванивать на незнакомые номера, но в особенности этот совет касается пенсионеров, потому что такие звонки могут исходить от мошенников. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

«В обычном случае гражданам не стоит перезванивать на незнакомые номера. Исключение — если ваша работа предполагает постоянную коммуникацию по телефону с различными людьми. <...> Кроме того, если ждете доставку. То есть если вы понимаете, что звонок с незнакомого номера теоретически может быть вам полезен», — уточнил эксперт.

По его словам, если перезвонить на номер злоумышленников, после будет сложно доказать, что мошеннические действия произошли без вашего согласия. Кроме того, эксперт отметил, что мошенники могут формировать банк голосовых данных своих потенциальных жертв.

«Затем они могут сгенерировать какие-то фразы и голосом человека отвечать на вопросы роботов в банке. Поэтому не следует перезванивать и особенно что-то говорить», — заключил Власов.

Аналитик НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров до этого говорил, что мошенники используют записи телефонных звонков, в том числе разговоров с роботами, для подделки голоса в мошеннических целях. По словам эксперта, злоумышленники также могут использовать видеозаписи, размещенные в свободном доступе в интернете, и голосовые сообщения.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка продала две квартиры после звонка мошенников.