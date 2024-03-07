Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил, кому запрещено перезванивать на незнакомые номера

Эксперт по безопасности Власов: перезванивать на незнакомые номера не стоит

close
100%
Depositphotos

Никому из россиян в большинстве случаев не рекомендуется перезванивать на незнакомые номера, но в особенности этот совет касается пенсионеров, потому что такие звонки могут исходить от мошенников. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

«В обычном случае гражданам не стоит перезванивать на незнакомые номера. Исключение — если ваша работа предполагает постоянную коммуникацию по телефону с различными людьми. <...> Кроме того, если ждете доставку. То есть если вы понимаете, что звонок с незнакомого номера теоретически может быть вам полезен», — уточнил эксперт.

По его словам, если перезвонить на номер злоумышленников, после будет сложно доказать, что мошеннические действия произошли без вашего согласия. Кроме того, эксперт отметил, что мошенники могут формировать банк голосовых данных своих потенциальных жертв.

«Затем они могут сгенерировать какие-то фразы и голосом человека отвечать на вопросы роботов в банке. Поэтому не следует перезванивать и особенно что-то говорить», — заключил Власов.

Аналитик НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров до этого говорил, что мошенники используют записи телефонных звонков, в том числе разговоров с роботами, для подделки голоса в мошеннических целях. По словам эксперта, злоумышленники также могут использовать видеозаписи, размещенные в свободном доступе в интернете, и голосовые сообщения.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка продала две квартиры после звонка мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами