Россиянин нашел ключи от квартиры соседей и воровал у них нижнее белье

В Петербурге мужчина нашел ключи от квартиры соседей и пять месяцев воровал нижнее белье у хозяев. Об этом сообщает «78.ru».

Семья петербуржцев обнаружила, что из квартиры стало пропадать нижнее белье хозяйки, выяснилось, что полгода назад супруги потеряли ключи от дома, но не придали этому значения. Когда кражи стали повторяться, хозяева решили установить возле двери камеру видеонаблюдения.

В начале марта обнаружилось, что к ним в квартиру регулярно наведывается сосед, мужчина рылся в шкафах, доставал оттуда нижнее белье супруги хозяина квартиры и уносил с собой. Пострадавшие обратились в полицию, вора задержали, мотивы краж устанавливаются.

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