Россиянка палкой разбила дверь автобуса, в который не успела сесть

В Парковом районе Перми женщина не успела на автобус и палкой для скандинавской ходьбы разбила в нем дверь. Об этом сообщает «59.ru».

Инцидент произошел 5 марта в Перми, женщина торопилась на автобус, но не успела и палкой разбила в транспорте дверь. В пресс-службе городского дептранса сообщили, что автобус был вынужден сойти с линии и высадить пассажиров.

Маршрут №67 обслуживает автопредприятие «РТ Лайн», факт ЧП с автобусом там подтвердили, злоумышленницу разыскивают.

Ранее в Хабаровске водитель автобуса и пассажир подрались из-за закрытой двери.