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В Магадане ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов

МЧС РФ: открытое горение на складе стройматериалов в Магадане ликвидировали

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МЧС РФ по Магаданской области

В Магадане ликвидировали открытое горение на складе строительных материалов в доме № 239 на Пролетарской улице. Об этом сообщает МЧС России.

«В Магадане пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров. Огонь тушат 45 спасателей при поддержке 11 единиц спецтехники. По предварительной информации, никто не пострадал.

6 марта в тувинском городе Шагонар в трехэтажном здании ТЭЦ произошел взрыв. Причиной ЧП могла стать детонация угольной пыли. Пострадали 23 человека. Врачи госпитализировали 15 раненых, шестеро из которых находились в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, взрыв произошел в помещении подачи топлива. Тогда же здесь начался пожар, площадь которого составила не менее 50 квадратных метров.

Ранее стало известно, что МЧС хочет проверить все крупные склады на территории России.

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