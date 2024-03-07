Заключенные устроили погром в колонии, где сидел Скопинский маньяк

В исправительной колонии №4 города Пугачева в Саратовской области произошел погром, устроенный заключенными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

По данным ведомства, 6 марта некий осужденный демонстративно отказался отдать сотрудникам администрации запрещенный для пользования в колонии предмет, после чего ему заломали руки за спину. Мужчину поддержали другие заключенные, которые, как сообщает ФСИН, сломали окна и отсекающие двери в отряде.

Уладить конфликт удалось с помощью «разъяснительной беседы», утверждают представители ФСИН, а физическая сила к осужденным, не считая виновника случившегося, не применялась. В данный момент колония работает в штатном режиме.

ИК-4 в Пугачеве получила известность после того, как в марте 2021 года из нее вышел на свободу Скопинский маньяк Виктор Мохов, который отсидел 16 лет 10 месяцев за то, что держал у себя дома в бункере двух девушек, которых подвергал изнасилованиям и издевательствам.

Ранее сообщалось, что в километре от дома Скопинского маньяка чуть не изнасиловали студентку.