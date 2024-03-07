В Уфе годовалый ребенок проглотил саморез

В больнице скорой медицинской помощи Уфы врачи извлекли саморез из брюшной полости ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

В медицинское учреждение был доставлен годовалый ребенок с подозрением на инородное тело в желудке. По словам родителей, сын остался без присмотра, нашел в квартире саморез длиной полтора сантиметра и проглотил его.

В ходе обследования инородный предмет обнаружили в желудке, врачам удалось извлечь саморез из двенадцатиперстной кишки маленького пациента.

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