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В Туапсе трехлетнего мальчика придавило упавшим шкафом

На Кубани шкаф рухнул на трехлетнего мальчика

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Телеграм-канал «ЧП Краснодар»

В Туапсе трехлетнего ребенка госпитализировали после паления на него тяжелого шкафа. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел в одной из туапсинских многоэтажек, трехлетний мальчик играл в комнате под присмотром матери, в какой-то момент на мальчика рухнул старый тяжелый шкаф.

Мать сумела удержать падающую мебель, но сын получил сильные ушибы открывшимися дверцами. Пострадавший госпитализирован, обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ранее под Волгоградом в детском саду мальчик упал со шкафа и лишился фаланги пальца.

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