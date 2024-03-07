В Туапсе трехлетнего мальчика придавило упавшим шкафом

В Туапсе трехлетнего ребенка госпитализировали после паления на него тяжелого шкафа. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел в одной из туапсинских многоэтажек, трехлетний мальчик играл в комнате под присмотром матери, в какой-то момент на мальчика рухнул старый тяжелый шкаф.

Мать сумела удержать падающую мебель, но сын получил сильные ушибы открывшимися дверцами. Пострадавший госпитализирован, обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ранее под Волгоградом в детском саду мальчик упал со шкафа и лишился фаланги пальца.