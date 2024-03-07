Пьяный россиянин с ножом ограбил ребенка в подъезде

В Кондопоге сотрудники полиции задержали местного жителя, который ограбил ребенка на остановке и, угрожая школьнику ножом, отобрал у него рюкзак. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Карелия.

Как установили следователи, 47-летний житель Кондопоги с ножом в руках в нетрезвом состоянии вышел из своей квартиры на лестничную клетку, мужчина увидел школьника, который возвращался домой.

Увидев ребенка, злоумышленник решил похитить имеющийся при нем рюкзак, в котором, по его мнению, могли находиться алкоголь или иные ценности. Мужчина пригрозил 13-летнему мальчику ножом, а затем схватил рукой рюкзак и начал его вырывать.

Ребенок смог скинуть рюкзак и убежать домой. Пострадавший рассказал о произошедшем родителям, которые вызвали полицию. В ходе допросов обвиняемый признал свою вину, он заключен под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинской области мужчина ограбил ребенка на остановке.