Рабочему оторвало два пальца упавшей крышкой люка

В Петербурге рабочий Средне-Невского судостроительного завода лишился пальцев из-за производственной травмы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на судостроительном заводе 6 марта, слесарь пострадал во время работы. Ну руку 54-летнему мужчине упала крышка люка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он был госпитализирован.

Медикам пришлось ампутировать ему два раздробленных пальца. Состояние пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее российскому рабочему оторвало часть руки на производстве радиотехники.