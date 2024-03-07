Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рабочему оторвало два пальца упавшей крышкой люка

«78.ru»: в Петербурге слесарю завода оторвало пальцы крышкой люка

В Петербурге рабочий Средне-Невского судостроительного завода лишился пальцев из-за производственной травмы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на судостроительном заводе 6 марта, слесарь пострадал во время работы. Ну руку 54-летнему мужчине упала крышка люка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он был госпитализирован.

Медикам пришлось ампутировать ему два раздробленных пальца. Состояние пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее российскому рабочему оторвало часть руки на производстве радиотехники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами