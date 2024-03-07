В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявлен отбой опасности атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал он.

До этого Гусев сообщал, что в Воронежской области объявляется такая опасность в связи с тем, что к региону со стороны Украины приближаются беспилотники.

6 марта в поселке Анна Воронежской области произошел взрыв возле нефтехранилища.

5 марта ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах рассказали, что после падения беспилотника на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.