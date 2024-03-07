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«Мошеловка» предупредила о мошенниках перед праздниками

Эксперт Храпунова: накануне 8 марта лучше проявлять бдительность в покупках

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В преддверии 8 марта россияне должны проявлять бдительность и остерегаться мошенников. Такое мнение выразила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, сообщает ТАСС.

В частности, Храпунова напомнила, что все большую популярность приобретает покупка цветов онлайн. Мошенники, зная это, заводят сайты, отличающиеся от известных брендов и агрегаторов буквально на одну букву, люди не замечают разницы и перечисляют деньги не туда.

Аналогичным образом сайты-двойники опасны и при бронировании путешествий.

Существует риск и при покупке духов. «Очень сложно отличить, где официальные, где неофициальные, где параллельный импорт», — отметила Храпунова.

Специалист напомнила, что «бесплатного сыра» не бывает даже в преддверии праздников, и если флакон, который должен стоить пять тысяч, вам предлагают за тысячу — есть повод насторожиться.

7 марта в Сбере рассказали о новой схеме телефонных мошенников с использованием трансляции экрана.

Ранее о том, какие схемы будут использовать мошенники перед 8 марта, рассказал также эксперт по информационной безопасности Фомин.

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