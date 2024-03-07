В РФ предложили снижать ставку по ипотеке в случае рождения ребенка

В России предложили снижать ставку по ипотеке при условии пополнения в семье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на корпорацию ДОМ.РФ.

Авторы инициативы предлагают уменьшать ставку на 1 п.п. (до 5%) при рождении второго ребенка и на 2 п.п. (до 4%) — после рождения третьего и последующих детей.

Льготу предлагается распространить только на новые займы по госпрограмме. По мнению авторов проекта, данное нововведение позволит семьям приобретать более просторное жилье на льготных условиях, что приведет к увеличению рождаемости.

Отмечается, что сейчас в госпрограмме под 6% могут участвовать семьи с двумя и более детьми (если первый рожден до 2018 года), а также те семьи, в которых воспитывается только один ребенок — если он появился на свет с 2018 по 2023 год.

В феврале сообщалось, что средний размер первоначального взноса при оформлении ипотеки в России с начала 2024 года составил 30% — это на 6 п.п. больше, чем в январе-феврале 2023 года.

Ранее в России обсуждалась льготная ипотека для учителей.