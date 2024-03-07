США предупредят Raiffeisen о риске работы в России

США направят в Австрию высокопоставленную сотрудницу Казначейства Анну Моррис, которая специализируется на незаконных денежных потоках. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американское посольство в Вене.

Моррис уполномочена предупредить власти страны и Raiffeisen Bank International о рисках продолжения бизнеса в России. Она также призовет остальные банки изучить свое присутствие на российском рынке и принять меры. Кроме того, Моррис предостережет их от работы с российским военно-промышленным комплексом.

Отмечается, что Вашингтон сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны австрийских политиков, которые встают на сторону Raiffeisen Bank. На словах Австрия поддерживает Украину, однако, как пояснили несколько источников агентству, Вена не желает полностью разрывать многолетние связи с Москвой.

До этого сообщалось, что прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank упала на 35% в 2023 году.

В январе Raiffeisen Bank International заявил об отсутствии планов по продаже своего российского бизнеса в первом квартале 2024 года.

Ранее Украина исключила RBI из списка «спонсоров войны» в обмен на согласование Австрией новых антироссийских санкций.