В Чугуеве Харьковской области произошли взрывы

Звуки взрывов услышали ночью жители города Чугуева Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило украинское агентство ТСН (Телевизионная служба новостей телеканала «1+1»).

Подробностей происшествия на текущий момент нет. Местные власти пока не давали комментариев о ЧП.

В настоящий момент в регионе действует воздушная тревога.

До этого несколько взрывов произошло в городе Запорожье, который находится под контролем украинской армии.

4 марта сообщалось об активизации боев на Запорожском направлении, в частности со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.