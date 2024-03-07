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Россиянам рассказали, как избавиться от запаха чеснока изо рта

Нутрициолог Гусакова посоветовала пить воду, чтобы избавиться от запаха чеснока

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Многие сталкиваются после употребления чеснока с проблемой неприятного запаха, несмотря на всю пользу этого продукта. Есть несколько эффективных способов, которые помогут избавиться от этого неудобства. О них «Газете.Ru» рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

«Первое, что следует отметить, — это то, что запах чеснока обусловлен наличием компонента, называемого аллицином, который является причиной его характерного аромата. При употреблении чеснока, аллицин в организме и его продукты распознаются сенсорными рецепторами воздуха в полости рта, что приводит к образованию неприятного запаха. Чтобы избежать запаха, необходимо устранить аллицин из организма», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, правильная гигиена полости рта является ключевым фактором в борьбе с запахом чеснока. Регулярная чистка зубов, применение зубной нити и использование освежающих средства для полости рта помогут удалить остатки чеснока изо рта.

«Важно также понимать, что регулярное употребление воды помогает вымывать аллицин и устранять запах чеснока. Поэтому не забывайте пить воду после употребления чеснока», — рекомендовала нутрициолог.

Кроме этого, жевательные резинки и леденцы без сахара стимулируют выработку слюны, которая также будет смывать аллицин и уменьшит запах чеснока.

«Не всегда обязательно использовать свежий чеснок. Отличной заменой будет сушеный чеснок в гранулированной форме. Он придаст пикантность блюдам, при этом не вызовет неприятный запах. Несмотря на неприятный запах, чеснок содержит множество полезных свойств. Он богат антиоксидантами, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме и способствуют поддержанию здоровья сердца. Чеснок также известен своими противовоспалительными и противомикробными свойствами, которые помогают в борьбе с инфекциями и укрепляют иммунною систему. Поэтому не стоит отказываться от этого полезного продукта», — резюмировала Гусакова.

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