В России стало больше женщин с опытом ремонтных работ

За два года число российских женщин с опытом ремонтных работ увеличилось почти вдвое. Это показало исследование компании РОКВУЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наличие опыта различных ремонтных работ по дому подтвердили 57% респонденток, причем 29% рассказали, что с различными видами ремонта — от сборки или починки мебели до строительных или отделочных работ — им приходится сталкиваться регулярно.

Еще 12% российских женщин выполняют те или иные работы от случая к случаю, а 16% приходилось самостоятельно решать различные проблемы несколько раз. У 42% опрошенных дома есть собственный набор наиболее востребованных инструментов. Никогда ничего не ремонтировали в доме 43% женщин.

Показательно, что всего два года назад цифры были совсем другими. В мае-июне 2022 года регулярный опыт ремонтных работ имели лишь 14% российских женщин, иногда сталкивались с их необходимостью 7%, несколько раз — 10%. Вообще не имели опыта ремонта по состоянию на 2022 год 69% респонденток.

«Мы видим, что за прошедшие два года многое изменилось. На рынке появляется все больше современных стройматериалов, работать с которыми гораздо проще и часто под силу даже людям без опыта. Благодаря этому многие женщины, даже не имевшие подобной практики ранее, сегодня самостоятельно выполняют строительно-монтажные работы, сантехнический монтаж, устанавливают стационарную бытовую технику, проводят утепление и шумоизоляцию помещений», — прокомментировала Наталья Пахомова, специалист по технической поддержке и обучению компании РОКВУЛ.

В числе респонденток с опытом ремонта есть те, кому доводилось самостоятельно устанавливать двери или межкомнатные перегородки (на этот вопрос утвердительно ответили 7% опрошенных), а также утеплять балкон или лоджию (7%) или проводить работы по шумоизоляции квартиры (13%). Примечательно, что в 2022 году самыми сложными ремонтными работами, которые выполняли женщины, были покраска стен и сборка мебели.

При этом 74% принимавших участие в исследовании женщин с опытом ремонтных работ говорят, что учились по видеороликам и статьям из интернета, 42% обращались за консультацией к производителю, а 9% принимали участие в проводимых компаниями онлайн-семинарах или даже посещали очные занятия для строителей и монтажников.

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