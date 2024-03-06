Таксист лишился работы после того, как отказался везти женщину с грязной собакой

В Калининграде таксист отказался везти женщину с большой собакой и был уволен. Об этом пишет «Клопс».

На днях водитель взялся за выполнение очередного заказа, но когда он приехал по адресу, выяснилось, что ехать клиентка собирается вместе с псом, «который только что носился по грязи». При этом хозяйка собаки не оставляла в приложении каких-либо пометок о том, что планирует взять в поездку животное. Мужчина не позволил женщине сесть в салон, заблокировал двери и заявил, что за перевозку пса необходимо доплатить.

«Я сказал, что это правила агрегатора, но ситуация только накалялась, брани было все больше, а крики — громче. Я позвонил в службу поддержки и оператор слышал наш диалог: то, что говорила эта женщина, как она меня оскорбляла», — отмечает водитель.

В итоге заказ отменили, а таксисту сообщили, что он все сделал верно. После чего мужчина продолжил работать, проблемы возникли на следующий день. Агрегатор заблокировал водителя из-за жалобы.

«Мне сказали, что пассажир всегда прав, а я закрыт навсегда», — пожаловался калининградец.

Журналистам в компании-агрегаторе пояснили, что перевозчиков отключают за нарушение договора и с целью поддержания высокого уровня качества услуг. А в региональном профсоюзе такси отметили, что в последнее время водителей стали часто банить из-за мнимых нарушений.

Ранее в Таиланде туристка обвинила водителя мототакси в домогательствах.