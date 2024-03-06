Москвичке удалили гигантскую опухоль яичника весом 30 килограммов

В Москве 61-летней женщине удалили гигантскую опухоль яичника весом 30 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал »Больница Вересаева».

Сообщается, что пациентку доставили в больницу со слабостью и анемией средней степени тяжести. Увидев гигантский живот женщины, медики провели ей КТ. По результатам обследования выяснилось, что у россиянки гигантская опухоль размером 42 на 43 сантиметра в правом яичнике.

Врачи в ходе двухчасовой операции удалили опухоль, а также матку и придатки. Отмечается, что вес женщины при поступлении в больницу составлял 70 килограммов, а после операции — 40 килограммов. Удаленное доброкачественное новообразование весило около 30 килограммов.

Теперь пациентке предстоит реабилитация. В связи с тем, что последний год она из-за опухоли провела лежа на боку, россиянке придется заново учиться ходить.

Ранее в Чебоксарах врачи удалили женщине 40-сантиметровую опухоль с зубами и волосами.