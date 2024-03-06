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Россиянин украл у прихожанина мечети более 500 тысяч рублей во время молитвы

В Махачкале задержали подозреваемого в похищении денег у прихожанина мечети

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Global Look Press

В Махачкале задержали мужчину, подозреваемого в похищении более 500 тысяч рублей у прихожанина мечети во время молитвы. Об этом со ссылкой на МВД по республике сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел 5 марта в одной из городских мечетей. 45-летний прихожанин после молитвы обнаружил, что из его кармана пропал конверт с деньгами. По его словам, внутри находилось 4 тысячи долларов, что составляет примерно 360 тысяч рублей, и еще 200 тысяч рублей. Часть средств мужчина откладывал на операцию для отца.

После произошедшего россиянин обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого, им оказался 21-летний житель Кизилюртовского района. Отмечается, что молодой человек сознался в краже и рассказал, что успел потратить 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жителя Прикамья отправили в колонию за кражу у родной бабушки.

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