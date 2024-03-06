В российских регионах ликвидировали нелегальные оружейные мастерские

В Петербурге и Ленобласти ликвидировали четыре нелегальных оружейных мастерских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По информации агентства, правоохранительным органам удалось обнаружить подпольные мастерские в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что на незаконных предприятиях нашли специальное оборудование по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия.

Также в местах проживания связанных с мастерскими лиц обнаружили и изъяли большое количество огнестрельного оружия, его основные и комплектующие части, а также 7,2 тысячи патронов и два килограмма взрывчатки.

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