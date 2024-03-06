Посетитель бара в Петербурге подарил сотруднику гранату, на место вызвали сапера

В Петербурге посетитель бара подарил работнику гранату, на место вызвали взрывотехника. Об этом сообщает телеканал »78».

По информации телеканала, инцидент произошел 4 марта в баре Sixty Six на Новоколомяжском проспекте. К 31-летнему администратору заведения подошел незнакомец в камуфляжной военной форме и дал ему предмет, похожий на гранату Ф-1. Неизвестный заявил, что это подарок. Сотрудник отказался, однако мужчина сунул предмет ему в руки и ушел.

Сообщается, что обеспокоенный таким презентом мужчина вызвал на место взрывотехников. Прибывший инженер-сапер осмотрел оставленный незнакомцем предмет и заключил, что тот является макетом гранаты и не представляет опасности — его утилизировали. По факту инцидента начали проверку.

Ранее челябинец пришел в пивной магазин с муляжом гранаты и накричал на присутствующих.