В Республику Тыву после взрыва на ТЭЦ прилетел спецборт МЧС

Самолет Ил-76, принадлежащий МЧС РФ, прибыл в Республику Тыву для эвакуации пострадавших при взрыве на одной из местных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, спецборт совершил посаду в аэропорту Кызыла. При этом решение о количестве пострадавших, которые будут доставлены в Москву для дальнейшего лечения, будет принято по итогам консилиума.

Утром 6 марта в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыве произошел взрыв, после чего строение оказалось охвачено пламенем. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Позже помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов заявил, что в результате ЧП пострадали 23 человека. Врачи госпитализировали 15 раненых, шестеро из которых находились в тяжелом состоянии.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали возгорание. Следственный комитет РФ, в свою очередь возбудил уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований безопасности на производственном объекте.

Ранее в Минздраве РФ уточнили информацию о состоянии пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ.