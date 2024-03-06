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Житель Ленобласти пять лет насиловал падчерицу

РЕН ТВ: в Ленобласти задержали подозреваемого в надругательствах над падчерицей

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Depositphotos

В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в надругательствах над падчерицей в течение пяти лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, житель деревни Монделево с 2019 года насиловал свою падчерицу. На момент первого преступления против половой неприкосновенности девочки ей было 13 лет. Отмечается, что с 2020 по 2022 год мужчина также развращал несовершеннолетнюю.

Подозреваемого задержали 25 февраля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и развратных действиях. Его заключили под стражу.

Ранее россиянин получил 18 лет колонии за надругательства над внучками.

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