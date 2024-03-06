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В Индии семеро мужчин изнасиловали туристку и напали на ее мужа

В Индии семеро мужчин изнасиловали туристку, угрожая ей и ее мужу ножом

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Shutterstock

В Индии арестовали семерых мужчин, которые подозреваются в нападении на супружескую пару и групповом изнасиловании женщины. Об этом сообщает CNN.

1 марта супружеская пара блогеров-путешественников ехала на мотоцикле из штата Западная Бенгалия в соседний Непал. На дороге их заметили полицейские, которые первыми узнали о недавно произошедшем нападении. Мужчина и женщина были доставлены в больницу, где пострадавшая заявила врачу, что была изнасилована группой неизвестных. Ее направили на медосвидетельствование.

На следующий день супруги рассказали об инциденте своим подписчикам. Оказалось, что неизвестные напали на супругов, приставили нож к горлу туристки-бразильянки и изнасиловали ее. В следующем посте пара поблагодарила всех за поддержку. Они также отметили, что «полиция делает все возможное» для привлечения нападавших к ответственности.

Сначала правоохранители задержали троих подозреваемых, затем им удалось установить местонахождение еще четверых. В настоящее время предполагаемые преступники находятся под стражей.

Ранее в Москве двое иностранцев изнасиловали знакомую.

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