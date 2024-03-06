Социально значимые блогеры рассказали, как возглавить топы в новостной повестке

Основной принцип социально значимого блогера — это честность. Не нужно пытаться обмануть аудиторию, доверие зрителей — самое ценное в работе. Об этом заявил блогер Юрий Подоляка на круглом столе «Сила слова: как социально значимые блогеры возглавили топы в новостной повестке России, несмотря на блокировки западными СМИ», организованном национальным видеохостингом RuTube в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Поднимая тему фейков, журналист отметил, что то есть несколько способов, которые помогут их разоблачить.

Самый простой из них — сделать паузу и вернуться к новости минимум через 12 часов, отметил Юрий Подоляка.

«Необходимо смотреть на информацию с разных сторон и анализировать данные из нескольких источников. Также важную роль играет критическое мышление. Если оно есть, то фейк будет быстро разоблачен», — считает блогер.

Участвующая в круглом столе военный корреспондент Первого канала Марьяна Наумова рассказала, какими качествами должен обладать представитель этой профессии, и почему она выбрала ее в юном возрасте.

«Быть военным корреспондентом непросто. Для этой профессии нужны определенные навыки и качества: холодная голова, эмпатия и коммуникативность. Любого героя нужно суметь расположить к себе», — призналась военкор.

По ее словам, если журналист подберет неправильные слова, подойдет к герою материала не с тем настроением, скорее всего, работа будет провальной.

«Также военкор должен обладать навыками оказания первой помощи и знаниями саперно-инженерного дела, это может понадобиться при работе в зоне боевых действий», — добавила Марьяна Наумова.

Еще один участник встречи — блогер Михаил Онуфриенко — посоветовал молодым журналистам фокусироваться, в первую очередь, на качественном контенте, в том числе аналитике.

«Информацию всегда нужно воспринимать критически. Чтобы не стать жертвой фейков, я советую обращаться к разным источникам. Это правило касается не только новостей, но и любой другой информации», — пояснил журналист.

Он добавил, что решил создать видеоблог, когда начались боевые действия на Украине.

При этом, по признанию журналиста, качество картинки отошло на второй план — более важное место заняла сама суть контента.