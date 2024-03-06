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Стала известна принадлежность атакованного балкера True Confidence

Reuters: на борту атакованного в Аденском заливе балкере True Confidence — пожар

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Alkis Konstantinidis/Reuters

Балкер True Confidence, который атаковали в Аденском заливе, дрейфует, на борту судна происходит пожар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на владельца судна.

По данным агентства, им является греческая компания. До этого специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey сообщала, что балкер под флагом Барбадоса — американский. Судовладелец пояснил, что на данный момент не располагает информацией о состоянии 20 членов экипажа судна и трех охранников, которые обеспечивали безопасность плавсредства.

До этого Reuters сообщило, что в результате нападения три члена экипажа пропали без вести, еще четверо получили ожоги.

В среду, 6 марта, стало известно, что американское грузовое судно получило повреждения в Аденском заливе. За несколько часов до этого ВМС Британии сообщили об атаке на судно у берегов Йемена.

Ранее хуситы нанесли удары по двум эсминцам США в Красном море.

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