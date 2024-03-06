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В Варшаве фермеры сожгли флаг Европейского союза

«Sputnik Молдова»: фермеры сожгли флаг ЕС во время акции протеста в Варшаве

Фермеры, недовольные политикой польских властей в сфере сельского хозяйства, вышли на акцию протеста в Варшаве. При этом в ходе демонстрации несколько человек сожгли флаг Европейского союза (ЕС), сообщается в Telegram-канале «Sputnik Молдова».

На видеозаписи с места событий видно, как на асфальтированной дороге лежит горящая автомобильная шина. Рядом с импровизированным костром стоит один из протестующих, который держит в руках палку с прикрепленным к ней флагом регионального содружества. Мужчина подносит флаг к огню и ждет, пока огонь полностью поглотит ткань.

Также журналисты рассказали, что в Варшаве начались столкновения между протестующими фермерами и сотрудниками полиции. По данным издания «Sputnik Молдова», аграрии организовали демонстрацию из-за неконтролируемого ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу. Более того, граждане оказались недовольны так называемым «зеленым курсом» ЕС.

До этого польский портал Onet сообщил, что несколько участников акции протеста сумели прорваться в здание парламента страны. Однако сотрудники правоохранительных органов быстро задержали нарушителей, уточнялось в материале.

Ранее на Украине заявили о готовности согласовать некоторые ограничения на торговлю с ЕС.

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