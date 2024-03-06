Свердловчанкам предложили пройти тест на ВИЧ и получить после него букет цветов

В Екатеринбурге 6 марта жительниц города и области пригласили пройти экспресс-обследование на ВИЧ, а после этого получить букет в честь приближающегося праздника. Об этом сообщает «Областная газета».

«С 17:00 до 22:00 6 марта около станции метро «Уралмаш» будет работать тест-мобиль. Приглашаю всех женщин вне зависимости от возраста пройти быстрое и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, уделив буквально 10 минут своему здоровью», — рассказала главврач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Медик подчеркнула, что исследование безопасное и анонимное. В качестве бонуса решившимся на тестирование свердловчанкам подарят цветы.

Ранее организация по исследованию и лечению рака в США сообщила об излечении рака крови и ВИЧ у 68-летнего мужчины.