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Суд изменил приговор экс-чиновнику Мазо по «делу о реставраторах»

Суд в Петербурге взыскал с экс-чиновника Мазо 850 млн рублей в пользу Эрмитажа

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор бывшему сотруднику министерства культуры РФ Борису Мазо по делу о многомиллионном мошенничестве и постановил взыскать с него 849,9 млн рублей в пользу ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В заявлении уточняется, что в прошлом Мазо возглавлял департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ. В августе 2023 года экс-чиновника приговорили к восьми годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. По совокупности с другими приговорами получилось 8,5 года лишения свободы и штраф в размере 600 тыс. рублей.

Однако позже сторона защиты попыталась обжаловать приговор. Аналогичным образом поступила сторона обвинения.

«Коллегия Санкт-Петербургского городского суда изменила приговор и удовлетворила иск на 849 913 544.24 рубля. В части наказания приговор оставлен без изменений», — говорится в публикации.

Это означает, что Мазо все еще должен отбыть 8,5 года в колонии общего режима и выплатить 600 тыс. рублей в качестве штрафа.

По данным следствия, в 2015 году подсудимый вместе с соучастниками совершил хищение более 916 млн рублей. Средства были выделены из государственного бюджета и предназначались для реконструкции Эрмитажа.

Изначально бывший сотрудник министерства культуры РФ скрылся от правоохранительных органов. В связи с этим суд вынес решение о его заочном заключении под стражу, а Генеральная прокуратура РФ объявила мужчину в международный розыск.

Впоследствии стало известно, что Мазо находится на территории Австрии. Российские власти направили Вене запрос о выдаче экс-чиновника. В результате в марте 2021 года его экстрадировали из Австрии.

Ранее бывшего депутата Государственной думы РФ Вадима Белоусова объявили в международный розыск по делу о взятке.

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