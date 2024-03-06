На Урале неизвестные украли партию цветов стоимостью почти 2 млн рублей

В Екатеринбурге директор крупной российской цветочной компании заявил в полицию о краже праздничного товара, стоимостью более 1,8 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По словам предпринимателя, его компания подписала договор с работником транспортной компании, который был обязан доставить цветы из Челябинска в Омск и Новосибирск. В указанный в контакте день водитель с товаром на место назначения не прибыл.

Полиция установила, что преступники связались с исполнителем заказа от лица заказчика и назначили ему другой пункт назначения. Водитель привез цветы в Екатеринбург, где мошенники выгрузили цветы и перепродали их одному из магазинов за 500 тыс. рублей.

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