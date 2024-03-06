Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале неизвестные украли партию цветов стоимостью почти 2 млн рублей

В Екатеринбурге у предпринимателя украли цветы почти на 2 млн рублей

close
100%
Николай Хижняк/РИА «Новости»

В Екатеринбурге директор крупной российской цветочной компании заявил в полицию о краже праздничного товара, стоимостью более 1,8 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По словам предпринимателя, его компания подписала договор с работником транспортной компании, который был обязан доставить цветы из Челябинска в Омск и Новосибирск. В указанный в контакте день водитель с товаром на место назначения не прибыл.

Полиция установила, что преступники связались с исполнителем заказа от лица заказчика и назначили ему другой пункт назначения. Водитель привез цветы в Екатеринбург, где мошенники выгрузили цветы и перепродали их одному из магазинов за 500 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге начали рассматривать дело флористов, выкапывающих розы из клумб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами