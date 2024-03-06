Россиянам рассказали, о чем не стоит говорить рядом с умными гаджетами

Вблизи умных гаджетов лучше не стоит вести компрометирующие разговоры, потому что в теории эта беседа может попасть в третьи руки, например, в случае взлома мошенниками. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Людям, которым очень важно и критично, чтобы информация о каком-либо вопросе не была скомпрометирована, лучше избегать общения рядом с умными гаджетами. Речь идет про устройства, которые постоянно находятся в режиме ожидания, слушают, их микрофон активирован. Данные теоретически могут передаваться на какие-то удаленные сервера», — пояснил Ульянов.

При этом эксперт уточнил, что для каждого пользователя нежелательной может быть своя информация. Он рекомендует оценивать, можно ли будет как-то использовать этот разговор против самого человека, прежде чем вести беседу рядом с гаджетами.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин до этого предупреждал, что некоторые девайсы, к которым привыкли россияне, подслушивают разговоры своих владельцев. Однако, по его словам, людям не нужно этого бояться, если они не занимаются чем-то противозаконным. Он уточнил, что в первую очередь эти устройства слушают разговоры для сбора информации и формирования рекламных предложений.

Ранее сообщалось, что россиянин купил «умную» колонку в интернете и обнаружил на ней свитер для тепла.