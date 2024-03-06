Скрытая камера снимала клиенток во время лазерной эпиляции в подмосковном салоне красоты

В подмосковном Щелково неизвестный несколько месяцев наблюдал за клиентками салона красоты, пришедших на процедуру лазерной эпиляции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Недавно в кабинете лазерной эпиляции обнаружили скрытую камеру, замаскированную под противопожарный датчик. По предварительной информации, речь идет о более чем 50 записях. На видео попали десятки клиенток, которым делали глубокое бикини.

Самые ранние записи в найденном архиве датированы октябрем 2023 года. Однако кто и когда именно установил в салоне камеру, пока неизвестно. По словам источника, она может находиться там и по сей день. Точное число пострадавших также не установлено. Инсайдер рассказал, что в этот кабинет в среднем приходят пять девушек ежедневно.

Ранее неизвестный установил скрытую камеру в мужской душевой нижегородского фитнес-клуба.