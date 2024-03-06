В Польше протестующие фермеры прорвались в здание сейма

В Варшаве у здания польского сейма началась акция фермеров, которые протестуют против «зеленой» политики Евросоюза и отсутствия контроля за импортом с Украины. Как пишет портал Onet, несколько протестующих даже сумели прорваться в здание парламента, однако их оперативно задержали.

Организаторы акции сообщали, что всего в ней могут принять участие до 100 тыс. человек. Многие из них хотели приехать в Варшаву на тракторах, однако власти установили на дорогах колючие полосы. При этом некоторые из протестующих все равно сумели проехать на сельскохозяйственной технике.

На улицах идут столкновения между фермерами и полицией. Портал пишет, что силовики уже применяли слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов от сейма. Участники акции в ответ кидают в полицейских яйца, брусчатку и факелы. Кроме того, протестующие разожгли костер рядом с канцелярией премьер-министра Дональда Туска.

С осени 2023 года польские фермеры устраивают акции протеста и перекрывают КПП на границе с Украиной. Они выступают за отмену льгот, которые Европейский союз предоставил украинским дальнобойщикам. В феврале 2024 года выяснилось, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границы с Украиной.

Ранее Туск заявил, что намерен выступить с предложением об изменении жесткой линии стратегии ЕС «Зеленый курс».