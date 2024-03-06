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Россиянка обворовала холодильник соседей, отказавшихся дать ей в долг

В Кабардино-Балкарии женщина отомстила знакомым за отказ одолжить ей 300 рублей

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Shutterstock/FOTODOM

В Кабардино-Балкарии женщина забрала всю еду из холодильника знакомых после отказа дать ей в долг. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Летом прошлого года жительница Зеленчукского района обзавелась судимостью. Тогда за семь эпизодов кражи газа ее приговорили к 4,5 года лишения свободы условно. Избежавшая реального срока женщина решила проведать свою бабушку, но из-за отсутствия денег на такси обратилась к соседям, у которых уже брала в долг. На этот раз знакомые россиянки отказались ей одолжить даже 300 рублей. Это взбесило просительницу, и она захотела им отомстить.

В тот же день женщина проникла в дом к спящим соседям через летнюю кухню. Она искала ценные вещи, но в итоге она забрала с собой содержимое холодильника. Добычей воровки стали две пачки сока, шоколадные конфеты, вареная колбаса, котлеты и блины. Кроме того, незваная гостья стащила оставленные на столе сигареты и бутылку пива. Однако убежать с похищенными продуктами женщина не смогла — у калитки ее окликнул хозяин, и злоумышленнице пришлось выбросить пакет и спешно покинуть место преступления. Фигурантке дела о разбое с проникновением в чужое жилище назначили 400 часов исправительных работ.

Ранее судимый участник СВО попытался ограбить школьника в троллейбусе и получил условный срок.

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