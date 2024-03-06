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В ЛНР ехавший на кладбище автобус подорвался на мине

Глава ЛНР Пасечник сообщил о подорвавшемся на мине автобусе в Кировске

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Кировске Луганской народной республики автобус с мирными гражданами, которые ехали на местное кладбище, подорвался на мине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам лидера республики, в салоне транспортного средства находились восемь человек, три из которых получили ранения. В данный момент им помогают медики. Известно также о пяти летальных случаях, при этом, четверо работали на Кировском комбинате коммунальных услуг.

В данный момент детали трагедии расследуют спецслужбы, а также сотрудники МЧС и полиции.

«Семьям пострадавших окажем всю необходимую помощь. Постоянно нахожусь на связи с главой муниципалитета Викторией Сергеевой. Оказание помощи раненым на контроле у республиканских и местных органов власти», — заявил Пасечник.

Он также выразил соболезнования родным и близким пассажиров, которым не удалось помочь.

До этого сообщалось, что в ЛНР задержали мужчину, который вел шпионскую деятельность в пользу Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее жителей Энергодара предупредили об опасных минах-ловушках.

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