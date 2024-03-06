Пожарные ликвидировали возгорание на складе с топливом в Курской области

Сотрудники МЧС РФ ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), расположенном на территории Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

Он отметил, что при тушении огня были задействованы несколько пожарных поездов. При этом глава области поблагодарил сотрудников экстренных служб за проделанную работу и подчеркнул, что после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) работники самого комбината проявили мужество и стойкость.

«Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа ликвидирован полностью», — уточнил Старовойт.

6 марта украинский дрон атаковал горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева, который находится в Железногорском районе Курской области. В результате на территории объекта загорелись резервуары с топливом.

Через несколько часов глава региона сообщил о повторной атаке на предприятие. По его словам, второй беспилотник ВСУ также попал в склад с горюче-смазочными материалами.

Позже пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Курской области заявила о ликвидации открытого горения на складе с топливом. В сообщении уточнялось, что во время ЧП никто не пострадал.

Ранее на нефтебазе в Белгородской области после атаки украинских дронов загорелись несколько резервуаров.