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Пропавшая 7 лет назад женщина обнаружена после того, как полиция услышала ее крик из отеля

Fox News: в США нашли пропавшую 7 лет назад женщину благодаря ее крикам из отеля

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Idris Solomon/Reuters

Полицейские в США нашли пропавшую семь лет назад женщину, когда она закричала из номера гостиницы, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, женщине удалось позвонить в полицию и сообщить, что ее удерживают против ее воли в гостинице в Мичигане. Приехавшие на место офицеры услышали из отеля крики и плач американки, вычислили, откуда идет звук, после чего ворвались в номер. Оказалось кроме, нее там никого не было.

Патрульные доставили женщину в полицейский участок. Уже там выяснилось, что женщина семь лет считается пропавшей без вести. После этого офицеры передали американку семье, а сами поехали на обыск номера.

В гостинице полицейские обнаружили наркотики, мобильный телефон и пистолет. Им также далось установить личность подозреваемого в похищении, ведется его розыск.

Ранее в США арестовали шесть человек за незаконный провоз внутренностей гусей из Китая.

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