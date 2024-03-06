В Подмосковье назвали количество новорожденных в 2023 году

В Московской области в 2023 году, по данным Росстата, родилось 72,7 тыс. детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Подмосковье созданы условия как для комфортного ведения беременности, так и для родов. В рамках проекта «Наша женская консультация» были внедрены новые услуги для беременных женщин, в том числе индивидуальное

сопровождение беременности личным помощником и телемедицинские консультации», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что Подмосковье принимает роды не только жительниц региона, но и из других областей.

Стригункова отметила, что в регионе создана трехуровневая система родовспоможения, благодаря которой женщины и новорожденные дети получают своевременную медицинскую помощь.

Напомним, в России с 4 по 10 марта проходит неделя здоровья матери и ребенка.