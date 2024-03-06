В Подмосковье жителям деревянных бараков пообещали новое жилье к 2032 году

Жителям деревянных бараков в подмосковной Балашихе пообещали новое жилье через восемь лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Бараки в микрорайоне Ольгино, построенные в 1947 году пленными немцами, были признаны аварийным жильем лишь несколько лет назад. При этом местные жители надеются на расселение уже больше 20 лет. Недавно власти пообещали предоставить им новые квартиры в 2032 году. По словам жильцов, за этот срок дома могут обрушиться.

«Бараки должны были расселить еще до 2017 года, но до сих пор не расселили. У администрации города даже нет актуального графика расселения. Не понятно простоят наши дома до расселения или нет. По документам, сроки продлили до 2032 года. Это просто нереально, дом рухнет», — утверждает местная жительница.

Уже сейчас в бараках разрушаются стены и общие санузлы, а, кроме того, имеются постоянные проблемы с электрической проводкой. Среди жильцов — семьи с маленькими детьми и пенсионеры, которые не могут самостоятельно переехать в новое жилье. Они уже пережили несколько пожаров, а возникновение нового, по словам обитателей дома, может сделать их квартиры не пригодными для проживания.

Ранее стало известно, что 88-летняя женщина вынуждена жить в затопленном подвале после потери дома.