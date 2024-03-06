Журналистку Баязитову заставляют общаться с адвокатами через стекло

Защита журналистки Александры Баязитовой будет добиваться ее перевода обратно в Москву после этапирования в Пермь. Об этом «Газете.Ru» рассказал ее адвокат Игорь Михеев. Он отметил, что Баязитова хочет лично присутствовать на заседаниях по поводу апелляции — в режиме видеосвязи она не сможет «полноценно себя защищать».

«Я из Перми прилетел вчера и как раз там с ней общался. Телефонные разговоры с адвокатом уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрены, поэтому их и не разрешают. Максимум, что она может сделать — написать мне электронное письмо и попросить приехать. Билеты недешевые, порядка 7-10 тыс. в одну сторону. Если раньше я два раза в неделю здесь ее посещал без каких-либо расходов командировочных, то в Пермь, соответственно… Там же разница два часа, прилетаешь — уже в этот день попасть нельзя в СИЗО, приходится ночевать в гостинице, на следующий день с утра идти и потом улетать. Если здесь, в Москве, три часа надо, чтобы потратить на дорогу, то в Пермь надо два дня потратить, чтобы навестить ее. Сейчас будем обжаловать, добиваться ее возвращения в Москву, потому что у нас апелляция будет скоро. Если она останется в Перми, то это будет ВКС (видеоконференц-связь — прим «Газеты.Ru»). А по ВКС полноценно защищать себя у нее возможности уже не будет. Поэтому, конечно, она очень хочет вернуться и отстаивать свою позицию уже не по телевизору, который висит где-то в зале суда, а сама», — сказал он.

По словам Михеева, в Перми у Баязитовой более тяжелые условия содержания. Он уточнил, что во время свиданий они вынуждены несколько часов общаться через телефонную трубку, а изучать документы через стекло.

«В зоне человек просыпается не когда хочет, а в шесть утра всех будят. В Перми два часа разница, то есть она уже встает не в 6 часов, а в 4. Далеко, другой регион. У нее была сестра — общественный защитник, с которой она имела возможность общаться, передавать документы. Мы даже документы друг другу передать не можем, общение через стекло. Это самое угнетенное состояние. У меня с ней было свидание пять часов, и все пять часов мы с ней общались через трубку, постоянно что-то прерывалось. Это нервное состояние. Это уже какая-то прошловечная ситуация. В Москве уже 30 лет, наверное, такого нет. Если ты в следственном изоляторе в Москве, там отдельный кабинет, стол, стулья — сидишь, изучаешь документы, передаешь какие-то ходатайства почитать. Допустим, я подготовил какую-то жалобу. Там, чтобы она ее прочитала, мне надо ее прижать к стеклу. Я загораживаю себя через стекло, и она сидит, водит носом по стеклу и пытается прочитать, что я там написал. И вот так мы все это обсуждаем, все через телефонную трубку», — добавил он.

В конце ноября 2023 года Басманный суд Москвы приговорил журналистку и администратора ресурса «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам заключения, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Женщины были признаны виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, они вымогали крупные суммы денег за так называемые блоки в Telegram-каналах — речь идет о неразмещении негативной информации о некоторых людях.

26 февраля стало известно, что Баязитову этапировали из Москвы в Пермь, ее поместили в женское СИЗО №5.

Как сообщил 6 марта Telegram-канал Baza, она подготовила к ФСИН иск на миллион рублей из-за того, что ее этапировали до апелляции. По словам Баязитовой, ее перевезли незаконно и ограничили в правах: адвокат и тем более родственники теперь почти не могут ее навещать. По данным Baza, у журналистки также отобрали все книги, в том числе Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, по которым она готовилась к заседаниям.

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