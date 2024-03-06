Объявлены победители первой части Национальной премии интернет-контента 2024

В концертном комплексе «Роза холл» на курорте «Роза Хутор» подвели итоги первой части III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), сообщили организаторы.

Церемония главной контент-премии России для создателей социально значимых проектов состоялась в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проводится на федеральной территории «Сириус».

Награды победителям премии вручили в 14 ориентированных на молодежную аудиторию номинациях.

Лучшим «Проектом в вертикальном формате» назван веб-сериал «Ваня, спасай!», сюжет которого разворачивается вокруг жизни студентов и будней добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Анимационный сериал про изобретательных подростков «Супергерои.ру» признан лучшим в категории «Анимационный проект».

В категории тематические номинации по традиции были отмечены проекты без ограничений по формату и типу контента.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил статуэтку в номинации «Делая мир лучше» документальному проекту о волонтерах «#невсеравно».

По словам Сергей Кириенко, эта номинация относится ко всем проектам Института развития интернета и их героям.

«Каждым своим фильмом — документальным или художественным — вы точно делаете наш мир лучше, рассказывая об удивительных людях, которые личным примером вдохновляют других на добрые дела, показывая, что если по-настоящему мечтать, то для человека нет ничего недостижимого», — заявил первый замруководителя администрации президента, обращаясь к участникам мероприятия.

Кириенко отметил, что создатели такого контента показывают пример неравнодушия: людей, у которых доброе сердце, людей, которые готовы объединиться для того, чтобы вместе справиться с любым вызовом, любой бедой.

«Это очень свойственно России и всем народам, которые проживают здесь. Мы сегодня это сплочение видим, когда каждый человек вносит свой вклад в борьбу, в победу. Именно это и делает наш мир лучше», — считает Кириенко.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский назвал символичным, что в этом году премия ИРИ была вручена первым победителям на Всемирном фестивале молодежи.

Он подчеркнул, что одна из главных задач награды — открывать и отмечать новые имена.

Второй этап церемонии награждения победителей премии ИРИ состоится 30 мая в Москве.

Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов.