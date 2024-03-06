Американское грузовое судно получило повреждения в Аденском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специализирующуюся на морской безопасности британскую компанию Ambre.

Отмечается, американский балкер ходил под флагом Барбадоса. Судно подверглось нападению, в результате чего получило повреждения. Сейчас экипаж пересаживают в спасательные шлюпки. К терпящему бедствие судну идет корабль ВМС Индии. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) первым сообщил об инциденте.

«На находившихся рядом судах был слышен громкий взрыв, экипажи видели столб дыма. Власти расследуют обстоятельства происшествия», — добавили в UKTMO.

По данным агентства, нападение на американское судно произошло в 11:40 мск в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена. Предварительно, на связь с экипажем вышли люди, представившиеся военнослужащими ВМС Йемена, и попросили изменить курс.

До этого британские ВМС сообщили об атаке на судно недалеко от йеменского Адена.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.