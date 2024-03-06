Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американское грузовое судно получило повреждения в Аденском заливе

Грузовое судно США получило повреждения в Аденском заливе

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Американское грузовое судно получило повреждения в Аденском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специализирующуюся на морской безопасности британскую компанию Ambre.

Отмечается, американский балкер ходил под флагом Барбадоса. Судно подверглось нападению, в результате чего получило повреждения. Сейчас экипаж пересаживают в спасательные шлюпки. К терпящему бедствие судну идет корабль ВМС Индии. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) первым сообщил об инциденте.

«На находившихся рядом судах был слышен громкий взрыв, экипажи видели столб дыма. Власти расследуют обстоятельства происшествия», — добавили в UKTMO.

По данным агентства, нападение на американское судно произошло в 11:40 мск в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена. Предварительно, на связь с экипажем вышли люди, представившиеся военнослужащими ВМС Йемена, и попросили изменить курс.

До этого британские ВМС сообщили об атаке на судно недалеко от йеменского Адена.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами