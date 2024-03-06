Сомелье рассказала, как выбрать российское вино

При выборе отечественных вин в магазинах важно покупать напитки дороже 500 рублей. Об этом рассказала сомелье Светлана Ломсадзе, передает проект «Сноб».

По ее словам, любителям игристых вин можно рассмотреть брюты ростовской «Винодельни Ведерниковъ», для приготовления которых используются донские сорта винограда. Среди российских белых вин она советует присмотреться к продукции бренда «Усадьба Мезыбь» из Краснодарского края, красных сухих — винодельни «Темпельхоф», расположенной в Ставропольском крае.

Начинающим любителям вина сомелье советует развивать вкус и расширять кругозор.

«Смотрите, запоминайте, какие вы любите сорта винограда. Например, опытным путем вы поняли, что вам нравится шардоне. Значит, ищите другие варианты шардоне, покупайте шардоне. Если вы поняли, что вы любите мерло, ищите российское мерло», — посоветовала Ломсадзе.

Главный винодел крупнейшего поставщика вин из Абхазии в Россию «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба до этого говорил, что стоимость абхазских вин для россиян скоро может вырасти. Причина — увеличение акциза на ввозимое в республику сырье.

Ранее сообщалось, что на вино из стран НАТО предложили ввести пошлины в 200%.