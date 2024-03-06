Журналиста Романа Иванова приговорили к 7 годам колонии за фейки о ВС РФ

Королевский суд Московской области вынес приговор журналисту RusNews Роману Иванову за дискредитацию ВС России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Иванова приговорили к 7 годам колонии. Причиной заведения уголовного дела стали несколько материалов автора, в том числе статья о событиях в Буче.

Незадолго до этого, Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иностранным агентом) заочно арестовали по делу о фейках.

Так, политолога арестовали заочно на два месяца по делу о распространении фейков о российской армии. Однако срок начнет исчисляться с момента экстрадиции Галлямова на территорию России или с момента его задержания на территории РФ, пояснили в суде.

27 февраля Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении дезинформации о российских войсках.

Ранее суд заочно арестовал бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина (признан в РФ иностранным агентом).