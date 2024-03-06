Лидер ЛДПР Слуцкий принял участие в закладке памятного камня Жириновскому

Кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий принял участие в церемонии закладки памятного камня основателю партии Владимиру Жириновскому. Памятник политику, посвященный победе ЛДПР на выборах в 1993 году, установят в усадьбе Гребнево в Щелково Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В ЛДПР отмечают, что место для памятника выбрано неслучайно: в 1993 году Владимир Жириновский победил на выборах в Госдуму именно от Щелковского района.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что Владимир Жириновский вписал свое имя в историю России «золотыми буквами», а партия сегодня продолжает дело ее основателя и работает по его заветам.

По мнению лидера партии, со временем в стране будет появляться все больше памятников Жириновскому.

«Это будут осознанные памятники, мемориальные знаки, объекты памяти одному из самых выдающихся россиян», — считает Слуцкий.

Памятник основателю ЛДПР в усадьбе Гребнево, уверен лидер партии, будет важным символом того, что «дело Жириновского живет».

Выступая на церемонии закладки памятного камня, Слуцкий заявил, что партия хранит заложенные Жириновским принципы.

«Главный принцип ЛДПР — людям нужна правда! Пока чиновники рисуют красивые отчеты и живут в альтернативной реальности, мы знаем обстановку на земле. Проводим всероссийский опрос «Скажи Слуцкому правду!», каждое обращение отрабатываем с региональными властями. Для нас важно помочь каждому человеку», — подчеркнул кандидат в президенты.

Председатель ЛДПР напомнил, что Жириновский всегда представлял интересы простого народа.

«Это сделало ЛДПР по-настоящему народной партией, за которую голосуют очень разные люди», — заключил Слуцкий.

Напомним, на выборах в Госдуму I созыва ЛДПР заняла первое место, набрав 22,92% голосов избирателей. В 1993 году Владимир Жириновский впервые избрался в депутаты Госдумы от 114 Щелковского одномандатного округа. Тогда за Жириновского проголосовали 104 тыс. избирателей.