Россиянам напомнили о важности вечерней чистки зубов

Вечерняя чистка крайне важна для зубов, поскольку в течение дня во рту скапливаются остатки пищи. Об этом в беседе с РИАМО сообщила зубной врач поликлиники №2 Пушкинской больницы им. проф. Розанова Елена Шестакова. Процесс чистки, по ее словам, должен длиться не менее двух минут.

«Утренняя чистка позволяет удалить бактерии и налет, который скопился во время сна. Плюс, утренняя чистка помогает поддерживать свежесть дыхания в течение дня. Вечерняя чистка еще более важна, поскольку в течение дня в полости рта накапливаются остатки пищи и бактерии», — сказала Шестакова.

Она добавила, что во время сна снижается слюноотделение, что способствует активному размножению бактерий.

Стоматолог Марина Мискевич до этого объяснила, какая щетка лучше — обычная или электрическая.

Электрическая зубная щетка, по ее словам, подойдет людям с ограниченными мануальными навыками или пониженным выделением слюны.

При этом ручная щетка также должна быть в арсенале, поскольку не каждая электрическая может очистить труднодоступные места, отметила специалист.

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