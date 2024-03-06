Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В туротрасли рассказали о последствиях проблем с оплатой отдыха россиянами в Турции

Глава турфирмы Арутюнов: российские туристы могут потерять скидки на отели в Турции

close
100%
Depositphotos

Туристическая отрасль продолжает нести урон из-за санкций – так, в разгар раннего бронирования клиенты из России столкнулись с задержкой оплаты отелей в Турции. По этой причине отдыхающие из других стран могут стать предпочтительнее, чем россияне. Также туристы могут потерять свои скидки, которые предоставляются при раннем бронировании, рассказал гендиректор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с телеканалом «360».

«Да, действительно такая проблема есть во многих странах. Даже со странами БРИКС — в Китай тоже не всегда и не отовсюду деньги приходят. <…> Хотелось бы в рамках дружественных стран получить решение проблемы. Может быть, через использование национальных валют», — отметил Арутюнов.

Россиянам для решения проблемы рекомендовали брать депозиты и при проблемах с переводом платежей списывать средства с них, отметил он. При этом ключевая проблема с отелями в Турции в том, что они квотируют свои цены для российского рынка в евро.

«Евросоюз ввел еще более жесткие санкции против России, нежели США. Поэтому платежи из России идут очень трудно», – пояснил эксперт туротрасли.

Платежи в валютах третьих стран – к примеру в евро – отели принимали, добавил Арутюнов.

Россияне выбирают ранее бронирование, так как при предоплате турецкие отели делают скидку до 50% от стоимости проживания. По такой схеме теперь, вероятно, предложат невозвратные тарифы или тарифы с жесткими условиями по срокам. Задержка оплаты грозит отменой скидки или выбором в пользу другого клиента, подчеркнул Арутюнов.

«Отелю нужна оплата. То есть если вы просто пообещаете, что возьмете этот номер на август, вам эту скидку никто не даст. Поэтому для многих туроператоров принципиально важно именно отправить деньги заранее, чтобы закрепить за собой эту скидку», — объяснил он.

Напомним, сообщалось, что отправленная из России валюта либо выплачивается с большим опозданием, либо возвращается обратно.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами