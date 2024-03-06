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Врач рассказала, какие напитки стоит пить через трубочку

Врач Шестакова: через трубочку стоит употреблять напитки с лимонной кислотой

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Depositphotos

Напитки, содержащие лимонную кислоту, рекомендуется употреблять через трубочку. Об этом в беседе с РИАМО сообщила зубной врач поликлиники №2 Пушкинской больницы им. проф. Розанова Елена Шестакова. Так, по ее словам, меньше вредящих эмали веществ попадает на зубы.

«Один из главных врагов зубов — лимонная кислота. Вступая в контакт зубами, лимонная кислота размягчает эмаль, делая ее рыхлой, что приводит к необратимому процессу — эрозии», — рассказала Шестакова.

Она добавила, что сохранить сияющую улыбку на долгие годы помогут регулярные визиты к врачу и постоянный уход за зубами.

Врач-стоматолог-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Смолярчук до этого отмечала, что для поддержания здоровья зубов стоит избегать кислых и сладких продуктов, поскольку они способствуют разрушению эмали и развитию кариеса.

Главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий в свою очередь посоветовал чистить зубы два раза в день по две-три минуты. Причем утром делать это лучше до завтрака.

Ранее врач объяснила, какая щетка лучше — обычная или электрическая.

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