Испанская гвардия заявила, что пока не знает о покушении на блогера Шария

Гражданская гвардия Испании в настоящее время не может подтвердить данные о возможном покушении на украинского блогера Анатолия Шария и его супругу. Об этом сообщили РИА Новости представители пресс-службы правоохранительных органов страны.

«Пока что мы не располагаем информацией по этому вопросу, поэтому не можем сообщить вам никаких деталей, равно как и подтвердить это», — сказали в гвардии.

6 марта Шарий сообщил, что на его машину напали с автоматическим оружием в Барселоне. По его словам, меньше недели назад он предоставил полиции королевства информацию о готовящемся покушении. Среди переданных сведений была аудиозапись о заказе на €100 тыс., а также персональные данные двух людей, которые могли иметь отношение к покушению.

Блогер рассказал, что стрелял в него один неизвестный из автомата, но в самой преступной банде было несколько человек. Инцидент произошел в светлое время суток. Охрана Шария сама ищет оружие и гильзы. При этом испанская полиция дороги не перекрыла.

Ранее виллу Шария в Испании закидали коктейлями Молотова.