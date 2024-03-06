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Пьяный отец увел из детского сада раздетую дочь

В Череповце пьяный отец увел из детского сада ребенка без верхней одежды

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Depositphotos

В Вологодской области сотрудники полиции помогли найти ребенка, которого пьяный отец увел из детского сада без верхней одежды. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В полицию Череповца обратились сотрудники детского сада. Педагоги сообщили, что нетрезвый мужчина пришел в группу за ребенком, не дал дочери одеться, вывел ее на улицу без куртки и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские разыскали череповчанина, находившегося под административным надзором. Участковому мужчина рассказал, что накануне поссорился с женой, которая запретила ему видеться с дочерью. Он решил забрать ребенка из детсада и отвезти к бабушке, а одеть ее не успел, потому что очень торопился.

Девочку передали матери, в отношении отца составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее трехлетняя девочка сбежала из детсада в Щелково, чтобы найти мать.

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